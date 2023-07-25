حسام الخولى: الحوار الوطنى وثيق الصلة بالدستور المصري

قال النائب حسام الخولي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني مرتبط بالدستور القائم، بحيث يمثل هذا الحوار جميع فيات المجتمع سواء داخل حدود الدولة أو خارجها.

النظام الانتخابي

وأكد النائب حسام الخولي، خلال لقائه ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أي نظام انتخابي يوجد به مزايا وعيوب، ولكن هناك محددات يجب احترامها عند إجراء العملية الانتخابية في أي دولة.

فرز الصناديق

وأضاف في حديثه، أن العملية الانتخابية في أي دولة يجب أن تكون إجراءاتها تتميز بالسهولة، حتى لا يكون أمام المواطن من مختلف الفئات أي صعوبة تذكر عند الاختيار، كما أنه يجب أن يكون هناك انغلاق محكم عند إتمام عملية الفرز للصناديق، حيث لا يصح أن تكون نتيجة الاقتراع بين أيدي المواطن قبل الإعلان عنها بصورة رسمية، لذا يجب أن يتم تعيين قاضي على كل صندوق، بحيث يكون هو الشخص المسئول أمام الدولة عن هذه اللجنة وما بها من نتائج محكمة.



وفي السياق ذاته قال حسن منصور، نائب رئيس حزب الوفد، إن المواطن المصري عندما يدخل الانتخابات يدرك أن النظام يتغير بسرعة البرق، وهذا التغيير السريع يجب أن يتم القضاء عليه.

آراء حزب الوفد

وتابع: "إنجلترا لديها أكثر من ٦٦٠ دائرة فردية، لذا المواطن لديه صلة مباشرة مع النائب المرشح، وبالتالي حزب الوفد يساند الدائرة النسبية وليست المطلقة في العملية الانتخابية".

واستطرد: "مصر كان بها ٢٢٠ دائرة قبل ٢٠١٢ وحدث نقد واسع لهذا النظام بسبب عدم انضباط الدوائر وتقسيمها".

وذكر، أن الدائرة النسبية تجعل هناك شبه تواصل وتجانس بين المصريين وممثليهم حتى يكون الاختيار بعد دراسة وإدراك كامل.