محافظ القليوبية يتابع ترشيد الكهرباء والإشغالات بشبرا الخيمة والخصوص

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ليلية تابع خلالها ترشيد استهلاك الكهرباء بمدن الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، إلى جانب متابعة رفع الإشغالات ومتابعة أعمال النظافة وانتظام حركة المرور.

وشملت الجولة المرور علي شوارع محور الخصوص ومحور الفريق العصار وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة وشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة وميدان كلية الزراعة ومنطقة محيط قصر محمد علي وميدان المؤسسة حيث تم المرور علي المحلات التجارية بتلك الشوارع للتأكُد من تطبيق قرار ترشيد إستهلاك الكهرباء، وحرص "محافظ القليوبيه" أثناء الجولة على التحدث مع أصحاب المحال التُجارية وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وبتخفيف الإضاءة الخارجية أمام المحال والهايبرات.

وشددَّ "الهجان" على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لترشيد الإستهلاك الكهربائي بالمباني والمرافق الحكومية، وذلك بتخفيض إنارة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75% على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين فضلا عن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية وترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية وإلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها والتشديد على المنشآت الرياضية بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة عقب انتهاء الفاعليات التي تقام بها مساءًا مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت العامة التابعة للمحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مشدداً على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، باستمرار أعمال النظافة على المحاور الجديدة والشوارع ومراجعة جميع ساحات الانتظار، والتأكد من تقنينها والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر من على جانبي الطريق.

كما وجه المحافظ بسحب تراخيص القيادة والتسيير لعدد 3 سائقين لقيامهم بتحميل الركاب بمنطقة مدخل مدينة بنها القبلي وقيامهم بعمل موقف عشوائي يتسبب في تعطيل الحركة المروية كما قام الهجان بضبط سيارتين تسيران عكس اتجاه بشارع 15 مايو وشارع 135 بمدينة شبرا الخيمة حيث وجه بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر وتسبب الحوادث موجها بضرورة التعامل بكل شده مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.

كما ضبط المحافظ خلال الجولة أيضا سيارة نقل حمولة 50 طن لقيام السائق بنزع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة ونقل حمولة القمامة بدون تغطيتها حيث كلف المحافظ بعمل مذكرة ومجازاه السائق والتنبيه علي جميع السائقين بجميع مجالس المدن بالالتزام بتغطية الحمولة لعدم التعرض للمسئولية مشيرا ان المحافظة قامت بتوفير أغطية لجميع السيارات ووجهت باستخدامها والالتزام بقانون المرور أثناء السير.