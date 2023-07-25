"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه وفقًا لتنبؤات الأرصاد فإن الموجة الحارة تستمر حتى نهاية يوليو، وتبدأ الموجة تنقشع الجمعة القادمة.

وأضاف “شاهين”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 درجة و39 درجة بعيد عن الرطوبة، والرياح، أما الدرجات المحسوسة مع ارتفاع نسب الرطوبة تتراوح بين 41 درجة و42 درجة في الظل.

وأردف: "ارتفاعات نسب الرطوبة يزيد إحساسنا بدرجات الحرارة، وشهري يوليو وأغسطس أكثر الشهور رطوبة، كما أن التغيرات المناخية تسببت في ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في ذلك الوقت من السنة".

وأكد انخفاض درجات الحرارة نهاية الأأسبوع بمعدل 4 درجات، عن الحالية، والناس ستشعر بفرق في الإحساس بدرجات الحرارة.

واختتم: "مع نهاية الأسبوع يتكون منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يبدأ تأثيره على دول أوروبا، ثم يصل للحدود المصرية".