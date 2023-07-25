"اكسترا لايف": إقبال كبير من المصريين على ممشى العلمين السياحي

قالت شروق وجدي، مراسلة قناة "إكسترا لايف"، إن مدينة العلمين الجديدة بمثابة لوحة فنية تتسم بالعديد من الصفات والمميزات مقارنًة بأي مكانٍ آخر، مُشيرًة إلى أن الأجواء فيها رائعة والهواء نقي جدا.

وأضافت "وجدي" خلال تغطية خاصة لـ"اكسترا لايف" أن درجات الحرارة في المدينة لا تتعدى الـ33 درجة، كما أن الممشى السياحي يشهد توافد الزائرين بكثرة، كما أن الشاطئ العام به العديد من المصطافين والأسر والزوار والسائحين.

ولفتت إلى أن الفعاليات في مهرجان العلمين الذي تستضيفه المدينة أكثر من رائعة، فقد شهد المهرجان بطولة “التيك بول” بمشاركة البرازيلية نتاليا والصربية مايا، حيث علمتا الجمهور هذه اللعبة، كما لعب نجوم الجيل الذهبي الكرة الشاطئية وسط توافد عدد كبير من المتفرجين.

إقبال كبير على الممشى السياحي

وتابعت: الممشى السياحي يشهد إقبالا كبيرا من المصريين، كما أن المدينة مجهزة بمسار للدراجات ومسار للمشي ومنطقة مخصصة للاستراحات، وكراسي بطول الممشى دون تكلفة وفي نفس الوقت، هناك أمان تام".