سويسرا.. مصرع وإصابة 16 شخصًا جراء عاصفة قوية ضربت شمال البلاد

لقي شخص مصرعه وأصيب نحو 15 آخرين بجروح، بعدما ضربت عاصفة يرجّح أن تكون "إعصارا"، مدينة في جبال جورا، شمال غرب سويسرا.

وضربت العاصفة مدينة لا شو-دو-فون التي تشتهر بصناعة الساعات، والواقعة في جبال جورا في منطقة نوشاتيل المحاذية لفرنسا.

وأعلنت شرطة نوشاتيل أن العاصفة "تسبّبت بمصرع شخص خمسيني من جراء سقوط رافعة".

وتابعت "قدّمت أجهزة الطوارئ الرعاية لنحو 15 مصابا"، حسبما أوردت وكالة فرانس برس.

وعبرت العاصفة سريعًا لكن الرياح العاتية تسببت بأضرار جسيمة.

ولحقت أضرار بسيارات، بعضها دُمّر بالكامل، كما تكسّرت سقوف واقتلعت الرياح أشجارًا.

وحسب الأرصاد الجوية الوطنية السويسرية ضرب "ما يرجّح أنه إعصار مترافق مع عاصفة تكوّنت سريعًا في منطقة جورا" مدينة لا شو-دو-فون قرابة الظهر.

وأعلنت الأرصاد الجوية السويسرية في تغريدة لها، عن أن محطة الرصد التابعة لها في مطار لا شو-دو-فون، سجّلت رياحا بلغت سرعتها 217 كيلومترا بالساعة، مشيرة إلى أن العاصفة "اشتدّت بشكل مفاجئ لدى وصولها إلى المنطقة".

ضربت شرق فرنسا

قبل وصولها إلى سويسرا، ضربت العاصفة شرق فرنسا وأبلغت سلطات منطقة دو وكالة "فرانس برس" بأن قرية مونلوبون التي تبعد نحو 18 كيلومترا عن لا شو-دو-فون كانت الأكثر تضررًا.

ولحقت أضرار بالمبنى البلدي والكنيسة والمدرسة، كما تضرّرت سقوف "نحو 15 منزلا"، دون أن تسجّل أي إصابات.

وفي أنحاء أخرى في الجانب الفرنسي من الحدود لحقت أضرار بنحو 30 منزلًا، إلا أن حجم الدمار الإجمالي لم يعرف بعد.