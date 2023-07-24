بعد مطارد مثيرة.. ضبط تاجري مخدرات بسوق السباعي في طنطا

تمكن ضباط قسم ثان طنطا، بمحافظة الغربية، من القبض على تجار مواد مخدرة عقب مطاردة مثيرة بين الضباط والأفراد من جهة وعدد من العتاصر الإجرامية من جهة اخري، وذلك في سوق السباعي بحي الجلاء، قبل أن تتمكن القوة من ضبط اثنين من أكبر تجار المخدرات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين.

وكشف مصدر أمني، إن المطاردة بدأت عندما انتقلت قوة من مباحث القسم إلى سوق السباعي لضبط عدد من المتهمين في قضايا مختلفة، ولكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة تجار المخدرات الذين حاولوا الفرار على متن سيارتهم.

وأضاف المصدر، أن أحد المتهمين حاول ترويع ضابط القسم بسلاح أبيض، إلا أن الضابط تمكن من السيطرة عليه وضبطه.

وتم اقتياد المتهمين والمضبوطات إلى القسم للتحقيق معهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالغربية، بتمكن ضباط قسم ثان طنطا، بقيادة الرائد بسام حشكل، رئيس مباحث القسم، من ضبط “أ. ك” و"خ. م"، أثناء قيامهم بتوزيع المخدرات داخل سوق السباعى، بمنطقة الجلاء التابعة للقسم، وتم ضبط بحوزتهم كمية كبير من المخدرات، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، والتي أصدرت قرارها بحبس المتهمي 4 أيام علي ذمة التحقيق.