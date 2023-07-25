مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة وزعت 50 ألف كرتونة للسيطرة على الغلاء

قامت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بتوزيع كراتين مواد غذائية على سكان القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، كما أقامت العديد من المعارض الغذائية التي تتوافر بها السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتناسب مع السكان، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب تعرضهم لجشع التجار وغلاء الأسعار.

المبادرة وزعت 50 ألف كرتونه للسيطرة على الغلاء

هاني عبد الفتاح، يقطن في إحدى قرى محافظة المنوفية، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب جشع التجار وغلاء الأسعار، وذلك جعله غير قادر على توفير متطلبات أسرته من الطعام والشراب، خصوصًا أن حالته المادية بسيطة، وتمنى فقط أن يتوفر داخل قريته السلع الغذائية بأسعارها الحقيقة دون تدخل التجار بها واستغلال الأزمة، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وحققت حلمه من خلال توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وقال "هاني"، في تصريح لـ"الدستور"، إن مبادرة حياة كريمة خططت لتوزيع ٥٠ ألف كرتونه غذائية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية؛ لتعينهم على تدبير احتياجاتهم اليومية، خاصة مع ارتفاع الأسعار الذي شهدته مصر والعالم في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية، وذكر أن مبادرة "حياة كريمة" استهدفت توزيع ٢٠ ألف كرتونة على الأسر في محافظات الغربية والفيوم وقنا والأقصر،وأوضح أن الكراتين الموزعة بها سلع غذائية تكفى احتياجات الأسرة لمدة شهر كامل، وتحتوى على الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والسمنة والزيت والصلصلة والشاي والتمر، لافتًا إلى وجود حجمين للكراتين ليتناسبا مع عدد أفراد الأسر الكبيرة والصغيرة، لكن الأصناف واحدة، ويصل وزن الكرتونه إلى ٢٠ كيلو.

وأضاف أن المبادرة أقامت معارض للسلع الغذائية داخل القرية، ووفرت جميع المنتجات بداخله وبأسعار مخفضة تتناسب مع سكان القرية، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من المساعدات لسكان القرية وحاربوا جشع التجار ووفروا السلع الغذائية لجميع السكان بالمجان، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وجعلت سكان الريف يعيشون حالة من الهدوء.