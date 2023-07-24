متحدث "التعليم العالي": احذروا الكيانات الوهمية وقت التنسيق

حذر الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، من كيانات وهمية تنتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بفترات التنسيق.

وأضاف “عبد الغفار” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تلك الكيانات تخدع الطلاب بأنها تعطي بكالوريوس تمريض وشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للتمريض، مؤكدًا أن الوزارة أصدرت دليلًا مهمًا يضم كل الكيانات الموثقة بالوزارة ونشرته عبر صفحتها الرسمية.

وأكد أن القائمة مصنفة ومحدثة حتى تحمي ولي الأمر والطالب بأنه إذا لم توجد هذه المؤسسة بالقائمة فهي وهمية.

إلغاء اختبار القدرات لبعض التخصصات

وعن اختبار القدرات، قال إنه تم الغائها لبعض التخصصات مثل “التمريض والإعلام”، مُشيرًا إلى أنها مستمرة لبقية التخصصات.