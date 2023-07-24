محمد الباز يكشف عن وصية والده له (فيديو)

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه بوفاة الأم والأب تشعر أنك فقدت جزءًا منك، جزءًا كان دائمًا سندك، يشعر بك دون أن تتكلم.

وكشف الباز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، عن وصية والده له، قائلًا: "كان عندي وصية من والدتي ومن والدي، إني أدفنهم بإيدي، وهي تجربة صعبة جدًا".

وعن طبيعة علاقته بوالده، قال الباز: "كنت أحيانًا لما أشوفه، يقولي محمد أنت كويس، أقوله أنا كويس طول ما أنت كويس، النهارده وأنا طالع من قبره عايز أقوله أنا مبقتش كويس، في اللحظة دي بتحس إنك ضعيف مهما قلت ودخلت معارك وصدامات، مع وجود الأب بتحس إن فيه حد يلم وراك".

وأردف: "مرة كنت في مشاكل، قال لي كلمة نهت الموضوع، كلمني في التليفون قال لي يا حبيبي خلي لك صدر حنين بلاش الخناق في كل مكان.. بيظهر لك في وقت أنت بتبقى فعلا محتاج له، وأحيانًا أبقى متضايق يكلمني في التليفون يسألني أنت كويس أقوله أه، لكنه يعرف إني مش كويس".