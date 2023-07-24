الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس الأمن الروسى: نقف مع بكين فى وجه إجراءات الهيمنة 

أوكرانيا
أوكرانيا

قال أمين عام مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الإثنين، إن موسكو وبكين ستقفان معا في وجه إجراءات الهيمنة التي تحمي مصالح عدد محدود من الدول تحت غطاء الآليات متعددة الأطراف.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس لجنة الشئون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.   

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن "باتروشيف" قوله: "في الوضع الراهن تدعم كل من روسيا والصين تعددية الأطراف، وتعارضان معًا سياسة الإجراءات الأحادية، وإجراءات الهيمنة التي تستخدم الآليات متعددة الأطراف كذريعة لحماية مصالح أقلية من الدول".

 ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فقد  التقى باتروشيف ووانغ يي في جوهانسبورغ على هامش اجتماع رؤساء مجالس أمن بلدان مجموعة "بريكس" بصيغة "أصدقاء بريكس".

زيلينسكي: منع الصادرات الأوكرانية أمر غير مقبول

وقال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، منع الصادرات الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 15 سبتمبر أمر غير مقبول، وفق صحيفة الجارديان البريانية. 

وكتب "زيلينسكي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في لقاء حول تصدير المنتجات الزراعية:" نحن نؤمن بالاتفاق مع المفوضية الأوروبية، لكننا نستعد لأي سيناريو".

وأضاف: "موقفنا واضح، منع الصادرات برًا بعد 15 سبتمبر، عندما تنتهي القيود ذات الصلة، غير مقبول بأي شكل من الأشكال، ونحن على اتصال مع جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حل يناسب الجميع".

جوتيريش يدعو روسيا الى اتفاق الحبوب  


ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، روسيا اليوم الإثنين إلى العودة إلى اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية في البحر الأسود، تماشيًا مع اقتراح قدمه للرئيس فلاديمير بوتين.

وانسحبت روسيا من الاتفاق قبل أسبوع قائلة إنه لم تتم تلبية مطالبها بتحسين صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وإن الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر البلدان بموجب اتفاق البحر الأسود.

موسكو بكين الهيمنة جوهانسبورغ جنوب إفريقي

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