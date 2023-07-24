زراعة 45 شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" بالمنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا من زراعة الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية ومداخل القري، بجانب أعمال التجميل والدهانات وقص وتهذيب وري الأشجار.

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تواصل تنفيذ أعمال التجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة 100 مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس المدينة، أنه يجري استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث قامت إدارة تخطيط وتجميل المدينة بزراعة 45 شجرة أمام الكوبري الجديد بقرية لطف الله بطريق مصر أسوان الزراعي عبارة عن شجر (نسيانة وزيتون وجوكاسيا) وقامت بعمل الجواري ونظافة الحشائش الغريبة وقص وتهذيب الأشجار التي تحجب الرؤية ودهان الأشجار وري الحديقة بجوار ميدان أم الشهيد، تحت إشراف حسن جلال مدير إدارة تجميل وتطوير المدينة.

أضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية؛ لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين مشيرا إلي أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.

ووجه رئيس المركز أن اللواء أسامة القاضي بتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتكثيف أعمال التجميل والنظافة لتوفير بيئة صحية نظيفة، والحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري للمدينة والقري التابعة لها.