بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والمركز الثقافى الفرنسى

وقعت جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون بين مركز تطوير الأداء الجامعي، ممثلاً عن جامعة المنصورة والمركز الثقافي الفرنسي.

تحت رعاية د.شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ودكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بموجب الاتفاقية سيتم التعاون بين الجانبين في جميع المجالات الخاصة باللغة الفرنسية من التدريب والتأهيل لاتقان مهارات اللغة الفرنسية، الإعداد لاجتياز اختبار الـDELF شرط السفر، والحصول علي منح للدراسة بفرنسا، إضافة للعديد من الأنشطة الثقافية والإجتماعية الخاصة باللغة الفرنسية.

كما اتفق الطرفين علي تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس اللغوية خاصة بكليات الطب والحقوق وغيرها من التخصصات التي تحتاج إلي تعلم اللغة التخصصية.

قام بتوقيع الاتفاقية د.محمد الألفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي ودكتور دينا الشربيني رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الفرنسي، بحضور دكتور سماح السعيد نائب مدير مركز تطوير الأداء الجامعي وآية الشناوي، المدير الإداري للمركز الثقافي الفرنسي، وسيتم الإعلان لاحقا عن مجموعة من الدورات وورش العمل لتفعيل الاتفاقية.

كما افتتح دكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، تطوير وإحلال وتجديد عدد من العيادات بكلية طب الأسنان بإجمالى عدد 58 وحدة أسنان ألمانية الصنع بعيادات أقسام تقويم الأسنان، العلاج التحفظى، جراحة الفم والوجه وطب الفم وأمراض اللثة، الاستعاضة الصناعية المتحركة.

كما تفقد خلال الزيارة تطوير قاعة الدراسات العليا بقسم تقويم الأسنان، كما تفقد المدرجات والقاعات الدراسية بعد تزويدها بأحدث وسائل العرض التعليمية.

وأكد خلال الجولة أهمية هذه الوحدات في العملية التعليمية والتدريبية وعلاج مرضى الأسنان، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ لتطوير وتحديث الوحدات التعليمية والتدريبية بكلية طب الأسنان.

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