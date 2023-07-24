الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الشباب والرياضة يُصدر قرارًا برئاسة السلاب لمجلس أمناء «نادى النادى شيراتون»

أشرف صبحى، وزير الشباب
أشرف صبحى، وزير الشباب


أصدر د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارًا رقم 866 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة «نادى النادى شيراتون»، وذلك برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة.

وتضمن القرار تشكيل مجلس الأمناء  أحمد نبيل كامل الشيخ، نائبًا لرئيس النادى، ومحمد أحمد رائف ممثل اللجنة العليا ومحمد سعيد عبد الجواد، عضوا بمجلس الأمناء، ومحمد عبد الحميد الجزار، أمينا للصندوق، وأيضا محمد سيد أحمد زومبة عضوا وأحمد صبحى عبد الغفار عضوا، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية عضوا.

النائب محمد مصطفى السلاب هو وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب  وعضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب 2015 وعضو الإتحاد العام للغرف التجارية و عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية  وعضو بجمعية شباب رجال الأعمال وعضو بالجمعية البريطانية لرجال الأعمال وعضو بالنقابة العامة للتجاريين  وشارك فى العديد من الرحلات لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطنى ممثلا لمجلس النواب له إسهامات كبيرة ومداخلات فى صياغة التشريعات والقوانين ببرلمان 2015-2020 وصاحب قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوى  الإحتياجات الخاصة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النائب محمد مصطفى السلاب النقابة العامة للتجاريين تشكيل مجلس الأمناء حزب مستقبل وطن دعم الاقتصاد الوطني

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