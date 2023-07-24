الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوفد شركة المقاولون العرب الذى ضم المهندس حسن مصطفى، عضو مجلس إدارة الشركة وسيد حسان مدير قطاعات الصعيد وياسر صادق مدير فرع أسوان. 

جاء ذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة "، أو ما يتعلق بالمشاكل المتراكمة منذ سنوات التى تم وضع الحلول الجذرية لها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى. 

جاء ذلك بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وسوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وخلال اللقاء، شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب داخل 22 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات، ودخولها حيز التشغيل ليجنى المواطن ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابى.

ووجه محافظ أسوان بأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة القومية والتى تقوم بتنفيذها أيضاً شركة المقاولون العرب، والمتمثلة فى حل مشكلة شبكات الإنحدار لمحطة الكرور، ومشروع محطة الصرف الصحى بالشلال وكذا مشروع الحل العاجل بالعلاقى، ومشروع خط مياه الشرب بأبو الريش، ومحطة المعالجة بوادى كركر. 

أسوان الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الخطة الاستثمارية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المبادرة الرئاسية المشروعات الجارية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

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