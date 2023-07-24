الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محللة: القارة الإفريقية بحاجة للغاز الروسي لتكون أكثر تطورًا

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

قالت نغم كباس، محللة سياسية في سبوتنيك، إن روسيا أعطت الغاز الطبيعي المسال لأوروبا بأسعار تنافسية، واليوم أمريكا تمنحهم الغاز بأربع أضعاف أسعار الغاز الروسي، والذي شغل كل المنشآت الأوروبية.

وأضافت، خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القارة الإفريقية اليوم بحاجة للغاز الروسي لتكون أكثر تطورًا لتشغيل مصانع جديدة والدخول في مجالات جديدة لم تكن موجودة في القارة السمراء، مشيرة إلى أن الطاقة النووية للاستخدام السلمي بالقارة الإفريقية متأخرة في هذا الموضوع ومن مصلحتها أن تستفيد من روسيا وخبراتها النووية.

موارد الطاقة في العالم اليوم تقل شيئا فشئيا

وتابعت، أن موارد الطاقة في العالم اليوم تقل شيئا فشئيا والصراعات التي تجري أساسها الطاقة والحصول عليها ولذا لابد من التعاون الروسي بالإضافة للحبوب، مؤكدة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه سيعطي الحبوب الروسية للقارة الإفريقية بالمجان.

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