الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تونس.. إجلاء أكثر من 300 شخص هربوا من حرائق الغابات للبحر

حريق
حريق

أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني التونسي، مساء اليوم الإثنين، أنّه تمّ إجلاء أكثر من 300 شخص عبر البحر، بمنطقة ملولة طبرقة، بعد الحرائق التي اتّجهت نحو منازل المواطنين مما اضطر السكان للهروب للشاطئ.

 وأوضحت الإدارة في منشور لها عبر "فيس بوك"، أنه تمّ توجيه جميع الوحدات البحرية التابعة للمنطقة البحرية بطبرقة إقليم الشمال وتسخير مراكب صيد ومراكب نقل الأشخاص وتجري الآن عملية إجلاء المواطنين بحرًا.

واندلعت النيران اليوم، بعددٍ من الغابات بولاية جندوبة، جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأمام هذا الوضع الذي بات يهدّد سكان القرية التي يقطنها حوالي 2500 ساكن، قامت وحدات الحماية والغابات والجيش والحرس الوطنيين والاسعاف بإجلاء المواطنين، خاصّة أنّ ألسنة اللهب امتدّت إلى عدّة منازل.

الأولوية إجلاء السكان

وتشهد المنطقة عمليات إجلاء عبر البحر بواسطة الزوارق التابعة للحرس البحري وقوارب تابعة للخواص.

وأكّد العميد عادل العبيدي، المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة، أن الأولويّة حاليا هي إجلاء السكان ومنع حدوث كارثة بشرية في انتظار قدوم تعزيزات من الولايات المجاورة للتصدي للحريق وكذلك معاضدة جهود الإطفاء بطائرات عسكرية.

يشار إلى أن الأسبوع الماضي أتت الحرائق في ملولة التابعة لمدينة طبرقة الساحلية، على نحو 470 هكتار من الغابات، وفق ما أعلنت الحماية المدنية.

وقامت السلطات بإجلاء عدة عائلات من المنطقة وإغلاق المعبر الحدودي بملولة مؤقتا وتحويل المسافرين بين البلدين إلى معبر ببوش.

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Capture3
تونس عمليات إجلاء إجلاء 300 شخص حرائق منطقة جندوبة الحماية المدنية الإدارة العامة للحرس الوطني التونسى

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