الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأكاديمية الوطنية تكشف تفاصيل الالتحاق ببرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" (فيديو)

الدكتورة رشا راغب
الدكتورة رشا راغب

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، إن الأكاديمية استقبلت العديد من الشخصيات العامة والوزراء والمسؤولين والمديرين التنفيذين للعديد من الشركات الدولية والسفراء الأجانب للالتحاق بالدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".

وأضافت راغب، خلال لقائها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن البرنامج يندرج تحت مدرسة القيادة للمرأة، وهي أحدث مدارس القيادة التي أطلقتها الأكاديمية خلال 2023، وبصفة أصيلة تستهدف المرأة المصرية سواء داخل الدولة أو خارجها.

المرأة هي الرقم الصحيح في معادلة التشجيع والتغيير

وأوضحت أن الأكاديمية لديها برنامج "المصريات في الخارج" وتخرج منه دفعتين، إضافة إلى برنامج "المرأة تقود في المحليات"، لافتة إلى أن المرأة هي الرقم الصحيح في معادلة التشجيع والتغيير خاصة في المحليات.

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