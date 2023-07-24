خبير علاقات دولية: مصر أولت أهمية كبيرة لمفهوم الأمن الغذائى (فيديو)

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر أولت أهمية كبيرة لمفهوم الأمن الغذائي باعتباره جزءًا من الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل، سواء من خلال التوسع في المحاصيل الزراعية، أو استصلاح الأراضي.

وأضاف أحمد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الدولة تسعى لتوفير الغذاء لجميع المصريين في إطار نظم غذائية صحية تتوافق مع الزيادة السكانية، وفي ظل تحديات عالمية كبيرة أثرت على الأمن الغذائي.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن الدولة تقدم تجربة في الاستفادة وتبادل الخبرات مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في إطار تحقيق الاستدامة والصمود لتقديم غذاء صحي للمصريين، وهي تجربة مهمة في ظل تحديات مثل جائحة كورونا، وأيضًا الأزمات العالمية.

السلع المصرية توفرت في كل الأوقات

وتابع أن السلع المصرية توفرت في كل الأوقات وهو ما يمثل أولوية في أجندة الدولة والقيادة السياسية، واستطاعت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية تعزيز مفهوم الأمن الغذائي عبر المحاور المختلفة.