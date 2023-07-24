الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

للمترجمين.. فتح باب التقدم لـ جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية

سميرة موسى
سميرة موسى

أعلن المركز القومي للترجمة، عن فتح باب التقدم لجائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم (الدورة الثانية- 2023/ 2024).

وصف الجائزة:

جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في المجالات التالية: (الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، فلسفة العلوم، تاريخ العلوم، التكنولوجيا،..).

قيمة الجائزة ومكوناتها:

مكافأة مالية قدرها خمسون ألف جنيه، ودرع تذكاري، وشهادة تقدير.

شروط التقدم للجائزة:

− أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية.

− أن يكون العمل المُتَرجْم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية (حقوق الترجمة والنشر إلى اللغة العربية).

− أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، ولم يسبق ترجمة العمل من قبل.

− أن تكون الطبعة الأولى للعمل المُتَرجْم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة بدءًا من عام 2020 حتى تاريخ فتح باب التقدم للجائزة.

− لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة من جهة أخرى في الوقت نفسه.

شروط منح الجائزة:

تُمنح الجائزة للأعمال المستوفية لشروط التقدم، وتحقق المعايير التالية:

1. أهمية العمل المُتَرجْم.

2. دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى صحة الترجمة (دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصل وروحه).

3. جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب (سلامة اللغة إملائيًا ونحويًا وتعبيريًا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها).           

4. الجهد المعرفي المبذول من المُترجِم (مقدمة للترجمة، تعليقات، حواش، فهارس فنية وببليوجرافيا).

الأوراق والوثائق المطلوبة:

1. نموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليه من مقر المركز أو طلبه عبر البريد الإلكتروني).

2. تعريف بالعمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عن ألف كلمة.

3. سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي.

4. صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.

5. خمسة أصول من العمل المترجم، وثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي. (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل بالجائزة أو لم يفز).

(تُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم).

تستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز، إدارة التدريب والجوائز، على العنوان التالي: (المركز القومي للترجمة، شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة) أو بالبريد، اعتبارًا من 25/7/2023حتى 24/8/2023، يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت، ولن يلتفت للأعمال والترشيحات الواردة بعد هذا التاريخ.

لمزيد من المعلومات الاتصال على: (02-27354524) أو المراسلة على البريد الإلكتروني: [email protected]

سميرة موسى الترجمة المركز القومي للترجمة الثقافة العلمية تبسيط العلوم جائزة سميرة موسى

الأكثر قراءة

أول رد من الخطيب على أحداث بيراميدز والأهلى

آخر تطورات أزمة حسين الشحات مع لاعب بيراميدز

طعنة فى القلب.. الصور الأولى لشاب قتل على يد شخصين فى السلام

"جنايات الإسكندرية" تقضى بإعدام قاتل زوج طليقته فى الدخيلة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. حافظ على سيارتك من الحرائق بهذه الطريقة

الحكومة تنفى وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تهدد خروجه من الخدمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب