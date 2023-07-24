محافظ الغربية يتابع تطوير مدخل كفر الزيات

تابع محافظ الغربية الموقف الفعلي لتنفيذ خطة تطوير مدينتي كفر الزيات والمحلة.

وتفقد المحافظ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينتين، بجانب تفقد توسعة مدخل طنطا، بحضور المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق والكباري بالغربية، عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة والمحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

بدأت الجولة بتفقد مدخل مدينة كفر الزيات من اتجاه الإسكندرية، حيث ستبدأ المحافظة في تطوير المدخل على غرار التطوير الذي تم في مدخل المدينة من اتجاه القاهرة.

وقال المحافظ إن مدينة كفر الزيات تشهد تنفيذ خطة تطوير طموحة وضعتها المحافظة شملت رصف عدد من الشوارع الرئيسية إلى جانب رصف عدد من الشوارع الفرعية بالانترلوك، إلى جانب تطوير ميدان المحكمة حيث تمت توسعة الميدان وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، إلى جانب إنشاء موقف انتظار سيارات وإعادة تنظيم ميدان المحطة وذلك لإنهاء التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة خاصة أوقات الذروة، كما تم تطوير كورنيش كفر الزيات بالجهود الذاتية لخلق متنفس حضاري يليق بالمواطنين إلى جانب تطوير ورفع كفاءة نفقي الدلجمون والجزيرة.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية في مدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن خطة المحافظة التي تم عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة للمحلة في فبراير الماضي، حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعة ميدان الشون، كما تفقد أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

في السياق، تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع سكة زفتى حيث يتم تطوير وتأهيل الحدائق الموجودة بالجزيرة الوسطى ودهان وصيانة البلدورات والأرصفة وتأهيل الزراعات الموجودة بالشارع.

واختتمت الجولة، بتفقد أعمال توسعة مدخل طنطا من اتجاه طريق المحلة - طنطا، حيث يتم تدبيش ترعة الجنابية الأولى لتوسعة الطريق وإضافة حارة مرورية إلى جانب حارة مرورية من الجهة الأخرى من خلال إزالة التعديات على خط التنظيم، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوسعة الطرق ومداخل المدن بهدف تيسير الحركة المرورية وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

تطوير مدخل كفر الزيات

تطوير مدخل كفر الزيات