قيادات دمياط ونواب بالشيوخ يقدمون واجب العزاء فى والد الإعلامى محمد الباز (صور)

حرص المهندس وليد التمامي، والمحاسب محمد علي أبوحجازي، عضوا مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط على تقديم واجب العزاء في الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" التي خرجت جنازته من مسجد الرقية الشرعية بمدينة الزرقا بدمياط، بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

حضر سرادق العزاء الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب الصحفي ماهر فرغلي، وعدد من القيادات الصحفية والشخصيات العامة.

كان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الإعلامي د.محمد الباز، قد توفى اليوم بعد صراع مع المرض دام لسنوات، حيث تم تشييع جنازة الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" في نعيه لوالده عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى، اليوم انكسرت مرآتى، اليوم مات أبي".

الدكتور محمد الباز هو أحد أبناء محافظة دمياط ولد في 12 ديسمبر 1973، وهو كاتب صحفي وإعلامي، يرأس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويقدم حاليًا برنامج "آخر النهار" على قناة النهار الفضائية، وبرنامج «مش حسبة برما» على إذاعة نغم إف إم، وقدم سابقًا برنامج 90 دقيقة على قناة المحور الفضائية، وبرنامج "باب الله" على قناة الغد الفضائية.

وشيع أهالي مركز الزرقا بدمياط جنازة والد د.محمد الباز إلى مثواه الأخير عقب صلاة الظهر، بحضور عدد غفير من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.