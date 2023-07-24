تقارير صينية: التحقيق في مقتل 11 شخصًا إثر انهيار سقف صالة رياضية

أعلنت صحيفة “تشاينا يوث ديلي” الصينية، اليوم الاثنين، أن التحقيق معمق وما زال جاريا حول انهيار سقف بصالة الالعاب الرياضية بالمدرسة في الصين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، في حين احتجزت السلطات المسؤولين عن شركة البناء.

وقُتل 11 شخصًا إثر انهيار السقف الخرساني لصالة ألعاب رياضية في مدينة تشيتشيهار الصينية، وقالت السلطات إن تكديس المواد بشكل غير قانوني على السطح ربما تسبب في دخول الكهف.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تم الإبلاغ عن الانهيار في المدرسة المتوسطة رقم 34 في منطقة لونغشا في تشيتشيهار، الواقعة في شمال شرق مقاطعة هيلونغجيانغ ، في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الأحد، ولكن لم يتم إخراج آخر شخص متبقٍ من تحت الأنقاض حتى صباح اليوم الاثنين.

وقالت السلطات إن 19 شخصًا كانوا متواجدين في صالة الألعاب الرياضية عندما وقع الحادث، ونجح 4 منهم في الفرار.

واضافت الصحيفة، أن فريقًا نسائيًا للكرة الطائرة كان يتدرب في صالة للألعاب الرياضية عندما وقع الحادث، وتألف الفريق من طلاب تم اختيارهم من درجات مختلفة. وقال شاهد عيان للإذاعة الحكومية "كانوا قد عادوا لتوهم إلى المدرسة قبل أيام قليلة بعد منافسة خارج المدينة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان من بين الضحايا بالغين ، لكن الإذاعة الحكومية ذكرت يوم الأحد أن مدرب الفريق دُفن تحت الأنقاض.

وقال أحد أفراد الأسرة للصحفيين، إن ابنة أخته كانت عضوة في فريق الكرة الطائرة النسائي بالمدرسة وكانت تتدرب في صالة الألعاب الرياضية وقت وقوع الحادث.

وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتكى أب غاضب من إرسال الحكومة للشرطة لمراقبة الآباء ، لكنها لم ترسل أي شخص لتحديث أخبار أطفالهم.

وتابع: “أخبروني أن ابنتي ذهبت ولكننا لم نتمكن من رؤية الطفل، وتم تغطية وجوه جميع الأطفال بالطين والدم عندما تم إرسالهم إلى المستشفى”.