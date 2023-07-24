الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير صينية: التحقيق في مقتل 11 شخصًا إثر انهيار سقف صالة رياضية

الصين
الصين

أعلنت صحيفة “تشاينا يوث ديلي” الصينية، اليوم الاثنين، أن التحقيق معمق وما زال جاريا حول انهيار سقف بصالة الالعاب الرياضية بالمدرسة في الصين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، في حين احتجزت السلطات المسؤولين عن شركة البناء.

وقُتل 11 شخصًا إثر انهيار السقف الخرساني لصالة ألعاب رياضية في مدينة تشيتشيهار الصينية، وقالت السلطات إن تكديس المواد بشكل غير قانوني على السطح ربما تسبب في دخول الكهف.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تم الإبلاغ عن الانهيار في المدرسة المتوسطة رقم 34 في منطقة لونغشا في تشيتشيهار، الواقعة في شمال شرق مقاطعة هيلونغجيانغ ، في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الأحد، ولكن لم يتم إخراج آخر شخص متبقٍ من تحت الأنقاض حتى صباح اليوم الاثنين.

وقالت السلطات إن 19 شخصًا كانوا متواجدين في صالة الألعاب الرياضية عندما وقع الحادث، ونجح 4 منهم في الفرار.

واضافت الصحيفة، أن فريقًا نسائيًا للكرة الطائرة كان يتدرب في صالة للألعاب الرياضية عندما وقع الحادث، وتألف الفريق من طلاب تم اختيارهم من درجات مختلفة. وقال شاهد عيان للإذاعة الحكومية "كانوا قد عادوا لتوهم إلى المدرسة قبل أيام قليلة بعد منافسة خارج المدينة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان من بين الضحايا بالغين ، لكن الإذاعة الحكومية ذكرت يوم الأحد أن مدرب الفريق دُفن تحت الأنقاض.

وقال أحد أفراد الأسرة للصحفيين، إن ابنة أخته كانت عضوة في فريق الكرة الطائرة النسائي بالمدرسة وكانت تتدرب في صالة الألعاب الرياضية وقت وقوع الحادث.

وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتكى أب غاضب من إرسال الحكومة للشرطة لمراقبة الآباء ، لكنها لم ترسل أي شخص لتحديث أخبار أطفالهم.

وتابع: “أخبروني أن ابنتي ذهبت ولكننا لم نتمكن من رؤية الطفل، وتم تغطية وجوه جميع الأطفال بالطين والدم عندما تم إرسالهم إلى المستشفى”.

صالة الألعاب الرياضية التحقيق جاريا انهيار الألعاب الرياضية

الأكثر قراءة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والجامعات

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

بـ16 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة حاسمة لمتجري المواد المخدرة بالإسكندرية

أول رد من اتحاد الكرة على رحيل فيتوريا لتدريب أهلى جدة

الفيومى: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصرى إيجابية رغم التحديات

4 أضعاف راتبه.. تفاصيل عرض أهلى جدة لـ روى فيتوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب