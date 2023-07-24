"إكسترا نيوز" ترصد جهود الدولة بمشروعات النقل فى المنيا

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، الجهود التي بذلتها الدولة في مشروعات النقل بمحافظة المنيا، منذ عام 2014، حتى الآن.

مشروعات النقل في المنيا:

بلغ إجمالي طول الطرق المرصوفة في محافظة المنيا 3.9 ألف كيلومتر، بهدف تيسير حركة المرور وخلق شرايين للتنمية، ووصل إجمالي تكلفة تلك المشروعات التي أنشئت منذ عام 2014، نحو 12.34 مليار جنيه.

وصل إجمالي مشروعات الطرق في المحافظة 38 مشروعًا، من بينها 8 كباري جديدة أنشئت في محافظة المنيا لتيسير حركة المرور، ويعتبر طريق الصعيد الصحراوي الغربي أحد مشروعات التطوير الأساسية، كما يعد محور صفي الدين أبوشناف على نهر النيل أحد أهم المشروعات التنموية، والذي تبلغ تكلفة إنشائه 1.8 مليار جنيه.