الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 86 منشأة وضبط وتحرير 3549 محضرًا متنوعًا بالإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

أسفرت هذه الحملات عن غلق 86 منشأة، والتحفظ على 8738 حالة إشغال متنوع، إضافة إلى تحرير 3549 محضرًا متنوعًا بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بمليون و43 ألف جنيه، وذلك خلال أسبوع.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
IMG-20230724-WA0017
IMG-20230724-WA0017
أحياء الإسكندرية الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة ازالة الاشغالات والتعديات غلق 86 منشأة

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