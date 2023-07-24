الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

العرفة للاستثمارات تقرر تقسيم الشركة على أساس القيمة الدفترية

البورصة
البورصة

قرر مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، القيام بتقسيم الشركة إلى شركتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أن التقسيم سيكون أفقيًا على أساس القيمة الدفترية.

يشار إلى أن العرفة للاستثمارات والاستشارات، حققت صافي خسائر بلغ 102.34 ألف دولار خلال الفترة من فبراير حتى أبريل 2023، مقارنة بـ5.42 مليون دولار خسائر خلال الفترة المقارنة قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.


وتراجعت إيرادات النشاط خلال الثلاثة أشهر إلى 53.72 مليون دولار، مقابل 57.47 مليون دولار مقارنة بالفترة المماثلة في عامها الماضي.

وعلي مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة خلال الربع الأول من عامها المالي الجاري إلى 1.32 مليون دولار، مقابل 10.86 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام المالي

من ناحية أخري وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، على زيادة وتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع.

الاستشارات إدارة شركة الجمعية العامة الجمعية أعمال الثلاثة

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