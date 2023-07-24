محافظ دمياط تناقش مشروع المناطق غير المخططة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف النهائى لمشروع تطوير المناطق غير المخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح" بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهات المُنفذة والاستشارية.

وتناول الاجتماع استعراض موقف المناطق التى تم الانتهاء منها ومناقشة آلية تسليم تلك المناطق وتنفيذ أعمال الانارة بها، وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى ووضع جدول زمني للتسليم خلال الشهرين القادمين.

فيما بحثت المحافظ المعوقات التى تواجه تلك الأعمال وكذلك آلية تلافى كافة الملاحظات التى رصدتها لجنة الإشراف على التنفيذ، حيث أكدت ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، وأيضا الخطط الزمنية التى تم وضعها، موضحة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل.