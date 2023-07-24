ثلاثية الأهلي.. بيراميدز يحصد "أكبر نقاط" في تاريخه بالدوري

حفظ نادي بيراميدز ماء وجهه أمام الأهلي الذي تمكن من هزيمته في 3 مباريات مختلفة، وأفقده لقبين لكن رد الاعتبار جاء في لقاء أفتقد إلى قيمته وأهميته تمامًا، لأن الأهلي قبلها استطاع أن يحسم لقب بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يلحق الهزيمة الأولى بالأهلي

ونجح بيراميدز في قطع سلسلة الأهلي اللاهزيمة والحق به الهزيمة الأولى في الدوري إذ فاز عليه بنتيجة كبيرة ثلاثية نظيفة في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 28 على استاد الدفاع الجوي، فقد افتتحها لاعب الأهلي محمد عبد المنعم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، وأضاف الجنوب إفريقي فاجري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 77 واختتم الثلاثية مصطفى فتحي في الدقيقة الأخيرة.

في الوقت الذي أوقف فيه بيراميدز رصيد الأهلي عند 82 نقطة جمعها من 25 انتصارًا، و7 تعادلات وهزيمة يتيمة رفع بيراميدز رصيده إلى 73 نقطة حصدها من 22 انتصارًا، و7 تعادلات و5 هزائم ليشهد هذا الموسم أكبر عدد من النقاط جمعها (النادي الأسيوطي) في تاريخه ببطولة الدوري الممتاز.

ماذا جمع بيراميدز في المواسم السابقة؟

هذه ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها بيراميدز من إنهاء الدوري وصيفا، لكنه فعلها في الموسم الماضي أيضا لكن أنهاه برصيد أقل 71 نقطة جمعها من 22 انتصارا، و5 تعادلات و7 هزائم.

في أول مواسم النادي باسم بيراميدز 2018 – 2019 احتل المركز الثالث بـ70 نقطة حصدها من 19 انتصارًا، و13 تعادلاً وهزيمتين.

وفي الموسم الثاني 2019 – 2020 تواجد في الترتيب الثالث أيضًا برصيد 65 نقطة حصدها من 19 انتصارا، و8 تعادلات و7 هزائم.

وفي الموسم الثالث 2020 ـ 2021 احتل المركز الثالث للمرة الثالثة على التوالي، لكن بنقاط هى الأقل على الاطلاق 55 نقطة حصدها من 13 انتصارًا و16 تعادلاً و5 هزائم.

الأهلي يتفوق على بيراميدز في 3 مواجهات

أما المواجهات الثلاث المتتالية التي خسرها بيراميدز أمام الأهلي، فالمواجهة الأولى كانت في الدوري في الأسبوع الـ11 على ستاد القاهرة الدولي،وانهزم بنتيجة أهداف ثلاثة دون رد منها هدفان أحرزهما عمرو السولية في الدقيقتين 19 و69 في حين الهدف الثالث أحرزه لاعب بيراميدز أحمد سامي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 94.

والمواجهة الثانية كانت في نهائي بطولة كأس مصر في موسم 2021 – 2012 على ستاد القاهرة الدولي وخسر بنتيجة 1 – 2، وكان بيراميدز قد تقدم بهدف في الدقيقة 72 سجله المغربي وليد الكرتي لكنه لم يهنأ بالهدف سوى دقائق ثلاث حيث سجل هدف التعادل للأهلي محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 75، وانتهى الوقت الأصلي للقاء بهذه النتيجة ليتم اللجوء إلى الشوطين الإضافيين، وفي الدقيقة 105 استطاع حمدي فتحي أن يسجل الهدف الثاني هدف الحسم هدف تتويج الأهلي باللقب للمرة الـ38 في مسيرته.

والمواجهة الثالثة كانت في كأس السوبر المصري 2022 الذي استضافة استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وانهزم بنتيجة هدف دون مقابل أحرزه التونسي علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 95 في الشوط الإضافي الأول إذ انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل دون أهداف ليحصل الأهلي على كأس السوبر المصري للمرة الـ13.

إذن بيراميدز لم يحقق على الأهلي سوى انتصار معنوي فقط، ولا يزيد على ذلك بينما الأهلي فاز عليه في مباريات ثلاث كانت حاسمة، وفاصلة، إذ انتزع منه لقبين.