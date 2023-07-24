جفاف العين.. كيف يمكن تجنب أبرز الأعراض الجانبية للطقس شديد الحرارة؟

تؤثر درجات الحرارة الشديدة على مختلف أعضاء جسم الإنسان ويشعر بها الكثيرون، ولكن هناك من يتأثر بها ويغفل البعض الآخر عن السبب في ذلك وأبرزها جفاف العيون، فتتأثر العين بسبب الطقس شديد الحرارة وتتعرض للجفاف، ما يؤدي للعديد من الأعراض الجانبية مثل “الصداع واحمرار العين”.

وبالتزامن مع الأجواء شديدة الحرارة وتعرض البعض للإصابة بالجفاف في العين لما يترتب عليه من فقد للدموع بسبب الآشعة فوق البنفسجية.

ونقدم لكم في هذه السطور كل ما تريد معرفته عن “جفاف العين” وفقًا لموقع " medical news today":

جفاف العين وعلاقته بالطقس الحار:

يتمثل جفاف العين في عدم قدرة العين على انتاج كمية كافية من الدموع لترطيبها بشكل صحيح خلال فصل الصيف بسبب المناخ الجاف تتبخر الرطوبة فى الدموع بسرعة أكبر، حيث يتعرض الأشخاص للإصابة بالصداع والإرهاق بسبب جفاف العين دون الأخذ في الاعتبار.

ولذلك هناك بعض النصائح التي يجب إتباعها للحفاظ على صحة العيون خلال الطقس شديد الحرارة بفصل الصيف:

يعتبر ترطيب العين خلال الأجواء شديدة الحرارة من أهم الأمور التي يجب إتباعها للحفاظ على رطبهات لمكافحة جفاف العين فى فصل الصيف، إضافة لزيادة الأنشطة الخارجية والعرق الذي يزيد من إلى الجفاف في الأجواء الحارة.

يعمل تناول الكثير من المياه على الحفاظ على رطوبة الجسم، ما يؤدي للقدرة على إفراز الدموع بالعين ويحد من الإصابة بالجفاف.

ارتداء النظارات الشمسية يعمل على تقليل التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي تتسبب فى جفاف العين، حيث أنه عند التحديق أسفل أشعة الشمس الشديدة تقل كمية الرطوبة على سطح العين.

وضع ملطفات العين للأشخاص الذين يتعرضون لجفاف العين بسهولة باستشارة طبيرة، حيث أن تكييف الهواء في السيارة و المنزل يمكن أن يتسبب في جعل الدموع تتبخر بشكل أسرع.