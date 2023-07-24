"القاهرة الإخبارية": تراجع البورصة الإسرائيلية لـ 1.7% بعد احتجاجات "الكنيست"

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، عن تراجع البورصة الإسرائيلية 1.7%، مما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل الشيكل، وذلك بعد احتجاجات البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

وفي وقت سابق قالت أبوشمسية إن عدد المعتقلين من المتظاهرين الإسرائيليين وصل إلى 12 حالة اعتقال أمام الكنيست نفذتها الشرطة الإسرائيلية، بجانب استخدام خراطيم المياه على المتظاهرين لتفريقهم وإبعادهم عن محور الطرق الرئيسية التي قد تصل إلى البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".