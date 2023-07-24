الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منتصر القفاش يناقش "بصورة مفاجئة" على النيل الثقافية.. الأربعاء

منتصر القفاش
منتصر القفاش

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع" على قناة النيل الثقافية في السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل الكاتب منتصر القفاش حول مجموعته القصصية "بصورة مفاجئة".

المجموعة القصصية "بصورة مفاجئة"- منتصر القفاش

قصص "بصورة مفاجئة" تستعيد للأشياء المألوفة قدرتها على أن تفاجئنا، وتفتح لقارئها نافذة على ذاته، على طزاجة خبراته الأولى، تلك الأشياء التي كلما ابتعدنا عنها ازداد إحساسنا بحضورها، ذلك الحضور الذي يجعلنا نقرأ حكاية ونشعر أننا عشناها، نشعر بأن شخوصها مروا في حياتنا، لكن يصعب علينا تذكر ملامحهم أو أسمائهم، هكذا تدخلنا الحكايات في لعبة ميكانو نجمع فيها شظايا التكرار الذي إذا اكتمل سيكون على عكس ما نعرفه عنه صانعًا للدهشة.

بلغة شديدة الاقتصاد، يدفعنا منتصر القفاش إلى الكلام، إلى الحوار مع مفردات عالمه، وبناء فهم لا غنى عنه من أجل أن يستعيد كل منا تلك المسافة اللازمة لاكتشاف الدهشة.

ومن أجواء المجموعة القصصية: "اعتاد أبي أن يضع في لسان العرب الرسائل التي يعثر عيها في صناديق أو حقائب مركونة منذ سنوات، وأحيانًا كان يقرأ لي مقاطع منها كتبها أصدقاؤه الذين رحلوا عن دنيانا أو لم يلتقِ بهم منذ وقت بعيد. ويضحك وهو يريني جُملًا عكَس كاتبها ترتيب حروفها. ويشتد ضحكه حينما أنجح في قراءتها".

صدرت لمنتصر القفاش أربع مجموعات قصصية هي "نسيج الأسماء" (1989)، و"السرائر" (1993)، و"شخص غير مقصود" (1999) التى حصل بها على جائزة الدولة التشجيعية 2001 ، و" فى مستوى النظر " ( 2013 ) والتى الذى فازت بجائزة ساويرس الثقافية فرع القصة القصيرة لكبار الكتاب (2015)، و"بصورة مفاجئة" 2023، كما صدرت له ثلاث روايات هي "تصريح بالغياب" (1996)، وأن ترى الآن" (2002)، و"مسألة وقت" (2008) التي نال عنها جائزة ساويرس للأدب فرع كبار الكتّاب عام (2009).

الإعلامي خالد منصور طقوس الإبداع النيل الثقافية منتصر القفاش بصورة مفاجئة

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