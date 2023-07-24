"فاو" و"ايفاد" يتعاونان لتأسيس خدمات استشارية ريفية في منطقة الشرق الأوسط

قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (فاو)، إن الدور الذي تؤديه الخدمات الإرشادية والاستشارية الريفية الأكثر فاعلية واستجابة في تحويل النظم الغذائية والمناطق الريفية هو بدون شك دور بالغ الأهمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الإقليمي الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) لمناقشة إنشاء المنتدى العربي للخدمات الاستشارية الريفية: الرؤية وخارطة الطريق، في القاهرة يومي 24 و25 يوليو 2023.

وأضاف الواعر أن إتاحة مجموعة واسعة من المعارف والخبرات والممارسات في المنطقة، وتحقيق التواصل بين الخبراء والممارسين، وتشجيع التعلم المتبادل هي بالتأكيد عوامل أساسية لتسريع عملية التحديث التي نود أن نراها في الخدمات الاستشارية الإرشادية والريفية في جميع أنحاء منطقتنا.

ويسعى المنتدى العربي للخدمات الاستشارية الريفية المعتزم تأسيسه إلى دعم التشبيك والتواصل، والتعلم المتبادل، وتبادل الخبرات وإدارة المعرفة حول الإرشاد والخدمات الاستشارية الريفية في المنطقة العربية. ومن المتوقع أن يعمل المنتدى تحت مظلة المنتدى العالمي للخدمات الاستشارية الريفية، وينضم بالتالي إلى مجموعة الشبكات الإقليمية الحالية للخدمات الاستشارية الريفية حول العالم.

من جانبه، قال محمد عبد القادر، رئيس مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية متعدد الأقطار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في القاهرة، إن الصندوق يواصل تقديم الدعم إلى أن يتم التأسيس الرسمي للمنتدى العربي للخدمات الاستشارية الريفية، مؤكدًا بضرورة دعم المنتدى في العمل وتنفيذ وظائفه مع هدف نهائي يتمثل في تحقيق أنظمة خدمات أكثر فاعلية وتعددية وتوجهاً نحو السوق.

وكانت فكرة المنتدى قد انبثقت عن توصية من دراسة إقليمية حول الإرشاد والخدمات الاستشارية الريفية أجراها المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى في عام 2021. قيّمت الدراسة الخدمات الاستشارية الريفية من منظور التوجه نحو السوق والتعددية والاستجابة للاحتياجات المحددة لفئات مختلفة من المزارعين، مع التركيز على أصحاب الحيازات الصغيرة والمنتجين من الفئات الضعيفة.

وتمت مناقشة إمكانية إنشاء هذه الشبكة بشكل تعاوني واعتُمدت في سياق مشاورة إقليمية نُظمت في يونيو 2022. وخلال تلك المشاورة، نظر أصحاب المصلحة من المنطقة في الأهمية الاستراتيجية للشبكات الإقليمية للدعوة إلى تحديث الخدمات الاستشارية الريفية في المنطقة ودورها المركزي في المساهمة في عملية التحول الريفي الأوسع.

ويهدف الاجتماع الإقليمي إلى مناقشة رؤية ورسالة ووظائف المنتدى العربي للخدمات الاستشارية الريفية والتوصل إلى توافق في الآراء بشأنها، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لإطلاقه رسمياً، والمخطط له مبدئياً في الأشهر الأولى من عام 2024. وبالاعتماد على الخبرات والرؤى من الشبكات الإقليمية للمنتدى العالمي للخدمات الاستشارية الريفية، سيمكّن الاجتماع المشاركين من استكشاف هيكل مؤسسي وإداري مناسب لـلمنتدى المقترح والاتفاق على طريقة عمله الفنية والتشغيلية. كما سيوفر الاجتماع فرصة لاستطلاع اهتمامات وخيارات المؤسسات المضيفة المحتملة للمنتدى.

ومن المنتظر أن يضم الاجتماع ممثلين حكوميين معينين من منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من المهتمين والقادرين على اتخاذ قرارات بشأن الإرشاد والخدمات الاستشارية الريفية، جنباً إلى جنب مع أصحاب المصلحة المهتمين، والخبراء، والملهِمين في مجال الإرشاد الزراعي، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمنتدى العالمي للخدمات الاستشارية الريفية. وسيشتمل الاجتماع على عروض تقديمية فنية، وجلسات نقاش، ومناقشة مفتوحة، وعمل جماعي.