الأربعاء.. افتتاح معرض للفنان كمال رميح بمركز كرمة بن هانئ الثقافي

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، يستضيف مركز كرمة بن هانئ الثقافي، افتتاح معرض للفنان كمال رميح، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023، بمقر المركز بمتحف أحمد شوقي بـ6 ش أحمد شوقي – خلف برج النيل أمام حديقة الحيوان – كورنيش النيل بالجيزة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 أغسطس 2023، على أن يفتتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا: الساعة 9 مساءً عدا يومي الجمعة والاثنين.

كمال محمود رميح

مواليد سبتمبر 1942، يمارس النحت والتصوير والزخرفة، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية - قسم طباعة منسوجات 1966، دراسات حرة بكلية الفنون الجميلة في مجال النحاس المطروق على يد الفنان جمال السجيني والذي كان عميدا للكلية في ذلك الوقت لمدة 6 أعوام، عضو نقابة مصممي الفنون التطبيقية، فنان حر، أول من أدخل النحاس المطروق إلى خان الخليلي وخاصة الفرعوني عام 1976 منفردا لمدة عشرة أعوام حتى 1986، أول من طبع على الملابس التيشيرت والبلوزات في مصر يدويا عام 1984 منفردا لمدة عشرة أعوام، أول من رسم على الصخور في مصر (عمل غير مسبوق) بمجهود واسع.

تأثر الفنان بالتاريخ الفرعوني نظرا لميلاده ونشأته وحياته بجوار الآثار المصرية القديمة (منطقة الأهرام) وهو الأمر الذي جعله مهتما بالموضوعات المستوحاة من العصر الفرعوني كما تأثر الفنان بأسلوب الفنان الكبير جمال السجيني في الطرق على النحاس بحكم قربه منه وتتلمذه على يديه.

احتفالات الفنون التشكيلية بثورة 23 يوليو

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو؛ أقام قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة بمتحف جمال عبد الناصر، حاضر فيها نخبة من الخبراء والمثقفين والمفكرين، هم: المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، الدكتور جمال شيحه، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جمال شيحه للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، كما شارك في اللقاء عبر zoom العميد مصطفى حمدان، من لبنان، والعماد إميل لحود، رئيس لبنان الأسبق، والمطران عطا الله حنا، من القدس، وزهير المعزاوي، من تونس.

وقد تحدثوا في الندوة عن ثورة يوليو وأحداثًا غيرت التاريخ، تخلل اللقاء عزفًا على العود وغناءً لأغاني الثورة، وبعد انتهاء الندوة قام السادة الحضور بجولة تفقدية للمتحف لمدة ساعة، مشيدين بدور قطاع الفنون، ومتحف جمال عبد الناصر، في تنظيم اللقاء وفتح المتحف في يوم الإجازة الرسمية مجانًا للجمهور.