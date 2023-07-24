الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق طفلين أثناء الاستحمام في ترعة بالمحلة هربا من حرارة الجو

جريدة الدستور

لقي طفلين حتفهما غرقا في إحدى الترع بعزبة حمد بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية، بعد قاما بالنزول للترعة للاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة، وتم انتشال الجثامين ونقلهم للمشرحة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق طفلين في ترعة بعزبة حمد بالمحلة.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين غرق شقيقان وهما " ع.م.ج" 10 سنوات وشقيقه "جلال"8 سنوات، بعدما قررا النزول للمياه للاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة، تم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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