محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 119 حالة تعدي على مساحة 111 ألف و 783 متر

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 14 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز الرياض على مساحة 14 قيراط و 17 سهم ،تعدي على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 119 حالة تعدي على مساحة 111 ألف 783متر، و20 قيراط و9 أسهم، مؤكداً أن الحملة مستمرة ل 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.



وقد جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء عبدالعزيز،مساعد مدير الأمن، والعميد بهاء حموده، مأمور مركز شرطة الرياض، والرائد رامى شرف الدين، مباحث مديرية الامن، والرائد محمد قطاطو، رئيس مباحث الرياض، والمهندس وائل عبد الرؤوف، نائب رئيس المدينه، ومحمد زكريا نائب، رئيس المدينة للاشغالات، وأحمد أحمد عفيفي،نائب رئيس المدينة.

ومؤخرا ، شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، خاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.