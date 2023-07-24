الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عن استهداف كاتدرائية أوديسا.. الكرملين: “القوات الروسية لا نقصف الكنائس”

القوات الروسية
القوات الروسية

كشفت الرئاسة الروسية عن محاولات أوكرانيا لمهاجمة المناطق الروسية بطائرات مسيرة.

ونقلت "القاهرة الإخبارية" بيان الكرملين، أشارت فيه إلى ارتفاع المحاولات الأوكرانية لاستهداف المناطق الروسية بالطائرات مسيرة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية الروسية لرفع حالة التأهب.

ونفت الرئاسة الاتهامات الموجهة لروسيا حول تدميرها الكاتدرائية في أوديسا، مؤكدًا أن القوات الروسية لا تقصف الكنائس.

جاء ذلك في وقت أعلن في “الكرملين” عن إسقاط جميع المسيرات التي هاجمت موسكو الليلة الماضية، وجار اتخاذ الإجراءات المناسبة.

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