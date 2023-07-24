بعد انهيار الأعمال التجارية لتويتر.. هل ينجح "ماسك" فى إنقاذ التطبيق؟

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر لجأ إلى المحاولة الأخيرة لإنقاذ موقع التواصل الاجتماعي الشهير من الانهيار الكامل.

وتابعت أن "ماسك" تخلى عن شعار الطائر الأزرق الخاص بتويتر وأعاد تسميته بالاسم X في أحدث تعديل مثير للجدل لشركة التواصل الاجتماعي المملوكة له.

إخفاقات فنية كبرى

وأشارت إلى أنه يُعتقد أن لدى تويتر قرابة 200 مليون مستخدم نشط يوميًا، لكنه عانى من إخفاقات فنية متكررة منذ أن اشترى مؤسس تسلا البالغ من العمر 52 عامًا التطبيق وأقال الكثير من موظفيها.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ ذلك الحين، استجاب العديد من المستخدمين والمعلنين على حد سواء بشكل سلبي لرسوم مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الخدمات المجانية سابقًا، وتغييراته في الإشراف على المحتوى وعودة الحسابات اليمينية المحظورة سابقًا.

وقال ماسك هذا الشهر إن تويتر خسر ما يقرب من نصف عائداته الإعلانية منذ توليه زمام الأمور في أكتوبر.

وكانت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، قد أطلقت هذا الشهر أيضًا نظامها الأساسي القائم على النصوص، والذي يُطلق عليه اسم ثريد، والذي لديه ما يصل إلى 150 مليون مستخدم، وفقًا لبعض التقديرات.

قام ماسك منذ ذلك الحين بتغيير صورة ملفه الشخصي إلى الشعار الجديد للشركة، والذي وصفه بأنه "الحد الأدنى من فن الديكور"، وغير سيرته الذاتية على تويتر إلى "X.com"، والتي تعيد التوجيه الآن إلى twitter.com.

تأسس موقع تويتر في عام 2006، واستمد اسمه من صوت تغريد العصافير، واستخدم العلامة التجارية للطيور منذ أيامه الأولى، عندما اشترت الشركة رمز سهم لطائر أزرق فاتح مقابل 15 دولارًا، وفقًا لموقع التصميم Creative Bloq.

وفي رسالة بريد إلكتروني في وقت متأخر من الليل، كتب ماسك إلى موظفي تويتر مؤكداً أننا "نتغير بالفعل إلى X" وأن ذلك سيحدث "اليوم"، وأضاف قبل التوقيع مع رمز تعبيري للتحية: "هذه هي رسالتي الأخيرة من بريد إلكتروني على تويتر".

وأشارت الصحيفة إلى أن ماسك يسعى لإدخال بعض التطورات على التطبيق والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في خطوة من شأنها أن تجعل التطبيق مختلفا عن تلك الذي أطلقته شركة ميتا.

كان ماسك قد أطلق بالفعل على الشركة الأم لـ تويتر اسم X Corporation ، وقال سابقًا إن شراءه لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي كان "تسريعًا لإنشاء X، تطبيق كل شيء'' - في إشارة إلى شركة X.com التي أسسها في عام 1999، والتي تحولت لاحقًا إلى شركة PayPal عملاق المدفوعات، حيث يمكن لمثل هذا التطبيق أن يعمل كمنصة لوسائل التواصل الاجتماعي، ويتضمن أيضًا الرسائل والمدفوعات عبر الهاتف المحمول.

وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من الجهود الكبرى للتطوير يبدو أن محاولات ماسك لمحو الصورة السيئة لتويتر باءت بالفشل، فبعد الإعلان، أعرب العديد من مستخدمي تويتر عن استيائهم الشديد من التغيير إلى X.

وقال أحد المستخدمين: "هل يمكن لأحد أن يقول لهذا الرجل أن يترك تويتر بمفرده؟"، بينما قال آخر مازحا: "تويتر يعيد تسميته إلى X ولا يسعني إلا أن أسأل أين Y"، فيما قال آخر ساخرًا: "هل يمكن لأحد أن يقول لهذا الرجل أن يترك تويتر وشأنه؟".