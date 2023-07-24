الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 في حريق مصنع أخشاب بالعبور

إصابة 8 أشخاص فى
إصابة 8 أشخاص فى حريق مصنع أخشاب فى العبور بالقليوبية

انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلى موقع اندلاع حريق بمصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية الجارى أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق حتي الآن عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق وحروق وتم نقلهم إلى مستشفى السلام لاتخاذ اللازم والعلاج.

وتكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للسيطرة على حريق نشب بمصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، وجارى أعمال السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور.


على الفور جرى إخطار الحماية المدنية، والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف لموقع الحريق لسرعة التعامل مع المصابين أو حالات وفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق هائل نشب بمصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وجارى أعمال السيطرة على الحريق.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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