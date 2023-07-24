الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأغذية والأعلاف" يواصل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج فى الموانئ

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أكد الدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، أن المركز خلال فترة إجازة العام الهجري وثورة يوليو واصل العمل على مدار الساعة للفحص والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن فروع المركز تقوم بمهامها في سحب العينات بالموانئ بصورة طبيعية حرصًا على سرعة إنهاء إجراءات النقل والتخزين خارج الدائرة الجمركية، ثم تقوم بإجراء التحاليل اللازمة وإصدار النتائج بسرعة.

وفي سياق متصل، تواصل الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى متابعة العمل على حقول إنتاج تقاوى الذرة الشامية ومحطات إعداد التقاوى على كل المحافظات خلال فترة الإجازات، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة بتكثيف الزيارات الميدانية والتواجد فى مواقع العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

حيث أكد د أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، أن عدة لجان على مستوى الجمهورية قامت بالمرور على حقول إنتاج تقاوى الذرة الشامية لمتابعة عملية التطويش ومتابعة محطات إعداد التقاوى ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس  بالمحافظات (بنى سويف– الفيوم- المنوفية– الغربية– البحيرة– المنيا– الشرقية– كفرالشيخ – الدقهلية..........).

كما تم التنبيه على جميع مديرى إدارات المحافظة على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة فى مواقع العمل المختلفة لإزالة أى عقبات تواجه سير العمل.

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