الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط "هيروين وحشيش" فى حملات أمنية بدمياط

الداخلية
الداخلية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (فارسكور – كفر سعد – الزرقا) وقسم شرطة (أول دمياط).

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن دمياط الأجهزة الأمنية الامن العام

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