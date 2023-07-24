الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قعدة مزاج".. التحريات تكشف لغز العثور على 3 جثث داخل سيارة بالوراق

3 جثث
3 جثث

أثار العثور على 3 جثث "شابين وفتاة" داخل سيارة ذعر أهالي الوراق بعدما اكتشف سايس توقف سيارة لمدة طويلة داخل جراج وبداخلها بعض الأشخاص وعندما اقترب منهم وجدهم جثثا هامدة. 

كان ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على 3 متوفين داخل سيارة بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على شابين وفتاة مفارقين الحياة داخل السيارة. 

وتم مناظرة الجثث والتحفظ على السيارة، وأجرى رجال المباحث التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف ملابسات الواقعة. 

وتوصلت التحريات بقادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى أن وفاة الأشخاص الثلاثة حدثت نتيجة جرعة زائدة من المخدرات "أوفر دوز" بعد ركنهم السيارة في مكان بعيد بجراج بتعاطي المخدرات وتم العثور على بقايا مواد مخدرة اضافة الى عدم وجود إصابات ظاهرية بأجسادهم أكدت عدم وجود شبهة جنائية. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق. 

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