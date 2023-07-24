الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تحرر شابًا مختطفًا وتضبط الجناة بقنا

الداخلية
الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") بورود اتصال من هاتف محمول "محدد" وقرر له المتصل أنه قام بخطف "نجله سن 18" وطلب منه تجهيز مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة “6 أشخاص” وأن الـمُبلغ مدين لأحدهم وأقاربه بمبلغ مالى قام على إثرها المتهمين باستدراج نجل الـمُبلغ بإيهامه بوجود فرصة عمل له بمحافظة البحر الأحمر ثم قاموا باصطحابه لمنزل أحدهم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا وقاموا باحتجازه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بالتنسيق مع مديرتي أمن "قنا والإسكندرية" وأمكن ضبط (5 منهم) وتحرير المختطف فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وزارة الداخلية مديرية أمن البحيرة

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

سنة حبسًا لشاب هدد فتاة بنشر صور فاضحة لها على "فيسبوك"

مصر وروسيا تستعدان لحدث عظيم وغير مسبوق يوم 6 أكتوبر

العثور على جثة شخص داخل مسكنه فى العمرانية

وزير التجارة ونائب وزير الصناعة البيلاروسى يبحثان إمكانات التصنيع المشترك

"الإسكوا" تناقش كيفية التصدي لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)