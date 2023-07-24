"الداخلية" تحرر شابًا مختطفًا وتضبط الجناة بقنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية") بورود اتصال من هاتف محمول "محدد" وقرر له المتصل أنه قام بخطف "نجله سن 18" وطلب منه تجهيز مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة “6 أشخاص” وأن الـمُبلغ مدين لأحدهم وأقاربه بمبلغ مالى قام على إثرها المتهمين باستدراج نجل الـمُبلغ بإيهامه بوجود فرصة عمل له بمحافظة البحر الأحمر ثم قاموا باصطحابه لمنزل أحدهم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا وقاموا باحتجازه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بالتنسيق مع مديرتي أمن "قنا والإسكندرية" وأمكن ضبط (5 منهم) وتحرير المختطف فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.