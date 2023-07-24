قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

تستعد الحكومة الإسرائيلية للتصويت على أول تشريع للإصلاح القضائي، اليوم الإثنين، مع وصول الحكومة إلى التصويت الثالث والأخير على مشروع قانون المعقولية، المقرر إجراؤه بعد ظهر اليوم، وتستمر الاحتجاجات خارج الكنيست وفي جميع أنحاء إسرائيل.

وأفادت تقارير في الإعلام الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بأن عشرات المتظاهرين الرافضين للإصلاح القضائي قاموا بوقفة أمام منزل عضو الكنيست ووزير الاقتصاد، نير بركات، لمنع وصوله إلى الكنيست للمشاركة في التصويت على إلغاء بند المعقولية، وتم اعتقال عدد منهم.

فيما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الأحد، إسرائيل مجددا إلى تجميد الإصلاح القضائي قبل ساعات من الموعد النهائي على إقرارها في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، بوصفها تفرق ولا تجمع الشعب الإسرائيلي، وفق تعبيره.

خراطيم مياه

تجمع المتظاهرون في القدس بالقرب من الكنيست، صباح الإثنين، بعد ليلة أخرى قضوها في التخييم في حديقة ساشر. وأثناء محاولتهم الاقتراب من مبنى البرلمان الإسرائيلى أطلقت الشرطة خراطيم المياه العادمة لتفريق جمع من المتظاهرين ضد التشريعات القضائية، الذين أغلقوا بأجسادهم شارعا بالقرب من الكنيست في القدس.

وفي حديث لأحد قادة الاحتجاج ضد التشريع الحكومي روي نيومان، مع "واينت لايف"، قال إنه "محبط للغاية من قادة المعارضة، ليس لديهم تفويض للتنازل عن مستقبلنا، والتسبب في تأخير بضعة أشهر في قوانين الديكتاتورية".

وحسب قوله: "من الأفضل للحكومة أن تمرر القوانين كما هي، بحيث تبطلها المحكمة العليا لاحقا، على أن يتم عقد تسوية فاسدة تضر بحراس الديمقراطية (في إشارة إلى محكمة العدل العليا)".

فيما أعلن منتدى الأعمال، الذي يضم رؤساء أكبر 150 شركة في الاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء جلسة ليلية، عن اضراب اليوم الإثنين ومشاركته في الاحتجاجات.

نتنياهو يذهب إلى التصويت

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، غادر مركز شيبا الطبي، صباح اليوم، بعد يومين من التعافي في المستشفى بعد أن خضع لعملية جراحية في مركز شيبا الطبي في تل هشومير لاستلام جهاز تنظيم ضربات القلب مساء السبت.

وقال نتنياهو، أمس، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الجراحة: "أشعر بشعور رائع، لكنني أستمع إلى أطبائي. وقال الأطباء إنني سأخرج من المستشفى بعد ظهر الغد وسأتمكن من الوصول إلى الكنيست للتصويت".