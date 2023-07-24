بالأسماء.. إصابة 3 فى تصادم دراجات بخارية بالإسماعيلية

تعرض 3 أشخاص لإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم عدة دراجات بخارية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين عدة دراجات بخارية، بنزلة كوبري شل بجوار كوبري المطار بالكيلو 2.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من مصطفى محمد كامل مصطفى، 22 سنة، يقيم في الكيلو 2، مصاب بكسر مضاعف بمفصل الركبه اليمنى وسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ومحمود فوزي محمود، 23 سنة، يقيم في أبوشحاتة، وأصيب بكسر مضاعف في الساق اليسرى وعمرو أحمد مروان 26 سنة، يقيم في شارع عبدالحكيم عامر، وأصيب بكسر مضاعف في الفخذ اليسرى مع كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.