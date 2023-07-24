النيابة تناظر جثة شاب لقى مصرعه بطلق نارى فى السلام

كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة شاب لقي مصرعه على يد عاطل، وتبين أنه مرتدي كامل ملابسه وفي العقد الثاني من عمره وتوفي نتيجة إصابته بطلق ناري في الرقبة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة "إسماعيل. م"، وتبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

وبعمل التحريات تم التوصل إلى المتهم، وتبين أنه أقدم على التخلص من المجني عليه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.