الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس إفريقي تحرش بأجنبية في المعادي

حبس إفريقي
حبس إفريقي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شاب إفريقي  تحرش بفتاة أجنبية بمدخل عقار في منطقة المعادي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بالتحرش بفتاة أجنبية بمدخل أحد العقارات السكنية بشارع القنال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة  شخص يدعى “م ج”،  20 سنة عاطل، ومقيم بمنشية المصري طرة المعادي وهو من السودان.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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