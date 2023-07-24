غدًا.. لجنة الصحة بالحوار الوطني تعقد ورشة عمل متخصصة لتطوير "التأمين الصحي"

تجتمع غدا الثلاثاء، لجنة الصحة بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، لاستعراض ما تم التوافق عليه في جلسة مناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى، والتي تم عقدها ضمن الجلسات النقاشية للحوار الوطني منتصف الشهر الماضي.

وكشفت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر اللجنة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه بناء على قرارات مجلس الأمناء فإن اللجنة سوف تعقد غدا الثلاثاء ورشة عمل متخصصة لتحديد التوصيات والمقترحات في ملف التأمين الصحي والنظام الصحي الحكومي أو الخاص، وذلك للوصول إلى مقترحات وقرارات محددة يتقدم تقديمها إلى مجلس الأمناء.

وأشارت إلى أن الورشة سيشارك بها ممثلين عن الأحزاب وأصحاب المشاركات وورق العمل المتميزة في الجلسة النقاشية العامة، بجانب مقرر ومقرر مساعد اللجنة، وذلك للتناقش والتحاور بشأن القرارات المطلوبة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل أو دعم المنظومة الصحية بشكل عام، منوهة: ورش العمل متاح بها النقاشات والتعاطي مع المقترحات بشكل أكثر تركيزا من الجلسات العامة، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للقرارات المطلوبة ومقترحات المشاركين.

وأكملت: الورشة سوف تركز على مقترحات ومطاالب إعادة النظر في قانون التأمين الصحي الشامل وآليات تطويره وتعزيز دوره بالإضافة إلى الضمانات المطلوبة لتغطية كافة مناطق الجمهورية، بجانب استعراض المطالب والمقترحات التي قدمها المشاركين في الجلسات النقاشية.

وأوضحت أن الجلسة النقاشية العامة التي تم عقدها بعنوان "ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال"، واختصت بمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى، بحضور المختصين وممثلي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وشهدت عرض رؤى مختلفة بشأن قانون التأمين الصحي ومطالب إصدار قانون المسئولية الطبية والنظر في دخل الأطباء وتطوير قطاع الصحة فى القرى والنجوع وآليات لتوفير التمويل المطلوب لدعم المنظومة.