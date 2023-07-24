الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غرفة البحيرة التجارية: رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل يخفف الأعباء عن المواطنين

الغرف التجارية
الغرف التجارية

ثمّن عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، أسامة الصعيدي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 36 ألف جنيه، من 24 ألف جنيه حاليا، مؤكدا أن الخطوة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية إن هناك نوعين من الإعفاءات الضريبية على الدخل في مصر، حيث يعفى الجميع، بغض النظر عن قيمة الدخل السنوي، من سداد أي ضريبة على أول 9 آلاف جنيه من دخلهم، مشيرا إلى أن هذه الإعفاءات مجتمعة تعني أن الأشخاص ضمن شريحة الدخل الأدنى لا يدفعون أي ضريبة على أول 24 ألف جنيه من دخلهم السنوي.

وأوضح "الصعيدي" أنه بموجب التعديلات المقترحة سيرتفع حد الإعفاء الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألفا، وسترتفع أيضا قيمة الإعفاء الممنوح للشريحة الضريبية التي تحاسب بسعر 0% من 15 ألف جنيه إلى 21 ألفا، موضحا أن ذلك يعني أن أصحاب الدخول المنخفضة لن يدفعوا أي ضريبة على أول 36 ألف جنيه من دخلهم السنوي، متوقعا أن يستفيد نحو 22 مليون شخص من التعديلات المقترحة.

- الإعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة أكثر من 10 مليارات جنيه

وأشار الصعيدي إلى أن الإعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة أكثر من 10 مليارات جنيه، مضيفا أن الحكومة ستمول تلك التخفيضات جزئيا من الشريحة الضريبية الأعلى المستحدثة، والتي من المتوقع أن تجلب ملياري جنيه فقط.

كانت الحكومة قد خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي المقبل 2024/2023 إلى 5%، من توقعاتها السابقة عند 5.5% في نهاية العام الماضي، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

2024 2023 أسامة الصعيدي الإعفاءات الضريبية التعديلات المقترحة الحكومة

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

سنة حبسًا لشاب هدد فتاة بنشر صور فاضحة لها على "فيسبوك"

مصر وروسيا تستعدان لحدث عظيم وغير مسبوق يوم 6 أكتوبر

العثور على جثة شخص داخل مسكنه فى العمرانية

اختتام أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة غدًا

مباحث الغربية تكشف لغز العثور على جثة حداد فى عقار بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)