خبير: استخدام الري الحديث في المشروعات القومية يحقق أقصى إنتاجية لوحدة المياه

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، وذلك بالتعاون مع عدة وزارات وهيئات حكومية ، خطة التوسع فى التحول لنظم الري الحديث الأراضى الزراعية فى عدة محافظات، وزراعات منها قصب السكر والبساتين والفاكهة، وذلك لتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وربحية المزارعين.

توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وزيادة الربحية

كما تستهدف خطة المشروع القومي، توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وزيادة معدلات الربحية ومواجهة معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل.

من جانبه أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، على أهمية إستخدام التكنولوجيات الحديثة فى الري بديلا عن النظم التقليدية للري بالغمر، خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى لا بد أن تنعكس على شح المياه مستقبلا، وذلك في سبيل ترشيد استهلاك المياه في الاستخدامات المختلفة ومنها رى الأراضى الزراعية ومياه الشرب.

تحقيق أقصي إنتاجية لوحدة المياه

الأراضي الزراعية

كما أكد أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ل "الدستور " ، إنه في واقع الأمر، لا بديل عن استخدام الري الحديث في المشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة وتوشكي ومشروع المليون ونص فدان، وذلك لتحقيق أقصي إنتاجية لوحدة المياه في الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

الجدير بالذكر ، أن وزارة الموارد المائية، أعطت الأولوية في تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتحديث نظم الري بالتنقيط والرش في الأراضى الرملية و الصحراوية للحد من استنزاف المياه، مع التشديد على تحرير محاضر وفرض غرامات تبديد المياه في حالة إستخدام نظم الري التقليدى بالغمر فى أية أراضى رملية أو صحراوية.