الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 3.5 مليون طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال النصف الأول من العام الحالي

موانئ البحرالاحمر
موانئ البحرالاحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تحقيق تداول مقداره 3 ملايين و500 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، حيث سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة، والتي سجلت 1.2 مليون طن.

 

كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي (2022) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي (2022) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع.

 


حيث شهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون ألف طن وصادر 1.4مليون طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 ألف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 ألف طن، وصادر 288 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بضائع بكمية وارد 36 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 ألف طن بروبلين وأمونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 ألف طن فوسفات.

 

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