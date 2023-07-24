أستاذ اقتصاد: تقارير "الوزراء" تؤكد تضاعف السلع التكنولوجية بالصادرات خلال 5 سنوات

قال الدكتور صابر شاكر أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان، إن التقارير التي صدرت من مجلس الوزراء بشأن صادرات مصر الصناعية خلال 5 سنوات أكدت أن نسبة السلع التكنولوجية من إجمالي الصادرات الصناعية تضاعفت بحوالي 4.5% مرة مقارنة بعام 2016 التي قدرت بحاولي .5 % وفي عام 2021 أصبحت 2.8 %.

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على قناة TEN الفضائية، اليوم الاثنين، أن نسبة صادرات السلع التكنولوجية ما زالت في نمو ولكن القفزة التي حدثت منذ عامي 2016 وحتى 2021 يعتبر مؤشرًا إيجابيًا للغاية، أما عن الأرقام في صادرات مصر من السلع الإلكترونية والكهربائية في عام 2016 فقدرت بحوالي 600 مليون دولار مقارنة بعام 2021 التي تجاوزت تقريبًا 1.3 مليار دولار، مما انعكست تلك الجهود بهدف تقليل الاستيراد من هذه المنتجات.

وأضاف أن هناك طلب كبير للغاية من مصر على السلع التكنولوجية وعلى الهواتف المحمولة وغيرها، وذلك أدى إلى انعكاس واردات على سبيل المثال أجهزة الهواتف المحمولة، حيث سجلت الواردات في عام 2021 ما يقرب من 1.7 مليار دولار وانخفضت إلى 342 مليون دولار في عام 2022، مما يعكس السياسات التي تحدث في مجال الاستثمار خاصة خلال الفترة الأخيرة والتي تنحصر في "الرخصة الذهبية" التي حصلت عليها العديد من المصانع.

وأوضح أن نسبة المكون المحلي "المدخلات المصرية" في السلع التكنولوجية لا تقل عن 40 إلى 60 %، مما يعطي قيمة صنع في مصر للمنتج النهائي وبالتالي يستطيع أن يحصل على الإعفاء.